Insluiper aangehouden in Waalwijk

Agenten kwamen ter plaatse na een melding van een 49-jarige bewoonster in de wijk Zanddonk. Zij vertelde dat zij een haar onbekende man plotseling de deur van de gang open deed en de woonkamer binnen kwam. Kennelijk had de insluiper de voordeur door het slot geduwd. De man liep daarna rustig weg waarna de buurman direct de politie heeft gebeld. Agenten troffen op de Meerdijk een man aan die voldeed aan het signalement. Hij is aangehouden en vastgezet. Afgelopen donderdag werd hij nog betrapt op winkeldiefstal in een supermarkt aan de Els.