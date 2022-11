Samen met de transportsector tegen georganiseerde criminaliteit

Preventie

Vanuit de samenwerking tussen overheid en ondernemers wordt er alles aan gedaan om criminaliteit uit de branche te weren. De nadruk in de actieweek lag dan ook op preventie en voorlichting binnen de transportsector. Ondernemers kennen hun eigen sector het best en kunnen met hun kennis van het bonafide proces duiden welke afwijkingen wijzen op malafide invloeden. Zo spraken agenten op verschillende plaatsen met medewerkers rondom de binnenhavens over de criminele inmenging en de risico’s die dat met zich meebrengt. Zij kregen, onder het genot van een kop koffie in een bijpassende mok, tips om signalen te leren herkennen.

Sectorhoofd district ’s-Hertogenbosch en portefeuillehouder ondermijning politie Oost-Brabant, Dianne van Gammeren: “De grote winst van deze actiedagen is wat ons betreft de samenwerking met alle betrokken organisaties. Ieder van ons kijkt op zijn of haar eigen manier naar signalen van criminaliteit en ziet mogelijkheden om barrières op te werpen tegen criminele inmenging. Als de ene partner niet kan doorpakken, kan de andere dat vaak wel. Daarin weten we elkaar goed te vinden. Ook in het warme contact dat is gelegd met de werknemers en werkgevers op en rondom de binnenhavens in Oost-Brabant zit veel winst. Als je misstanden ziet, meld die dan. Wij trekken graag samen op om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en de veiligheid voor iedereen te verbeteren. Integraal én met alle burgers in Oost-Brabant. Samen staan we sterker tegen ondermijning.”



#samensterktegenondermijning

Lijkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is dit waarschijnlijk ook zo. Melden kan bij de politie online via www.politie.nl of door te bellen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem online via www.meldmisdaadanoniem.nl of door kosteloos te bellen met 0800-7000. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar je volledig anoniem informatie kunt geven.



Opbrengsten

Afgelopen week werden in de regio Oost-Brabant in totaal 25 integrale bedrijfsbezoeken afgelegd. Er werden 16 containers door de Douane gecontroleerd. Enkele tientallen personeelsleden van terminals zijn getraind op het herkennen van signalen van georganiseerde criminaliteit en de bijkomende risico’s. Waardevolle informatie en signalen werden opgehaald. Ruim 100 mokken, waterflessen en flyers werden uitgedeeld.



#stronglogistics

De integrale aanpak gebeurt onder de vlag van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Hierbij is onderlinge samenwerking binnen overheidspartners als politie, gemeenten, Douane en Openbaar Ministerie essentieel en faciliteert samenwerking tussen publieke partijen met bedrijven uit de transportsector.



Sinds 2020 is TFOC (Transport Facilitated Organised Crime) aanpak in Nederland actief met als doel de integriteit binnen de transportbranche te versterken en criminele inmenging te voorkomen. De integrale aanpak is een initiatief van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid en het Landelijk Parket samen met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Hierbij is vooral de samenwerking tussen publieke partijen met bedrijven uit de transportsector essentieel.