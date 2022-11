Twee aanhoudingen op verzoek van Spanje

Nijmegen - Een arrestatieteam heeft donderdagavond 17 november in Nijmegen twee van moord verdachte mannen uit Spanje van 19 en 22 jaar aangehouden. De mannen worden verdacht van het doodschieten en het dumpen van het lichaam van een Spanjaard in de omgeving Sevilla in juni dit jaar. Spanje heeft hun overlevering gevraagd.