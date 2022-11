Verdachte meldt zich na tonen beelden

De bewakingsbeelden werden in eerste instantie geblurred getoond via de Instagram- en Facebookpagina’s van de Politie Midden-Nederland. Met hierbij de waarschuwing dat als de man zich niet zou melden, de volledige beelden via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld gedeeld zouden worden. De verdachte, een 31-jarige man uit Maarssen, meldde zich een dag later. Hij wordt ontboden voor verhoor.

Omdat de verdachte op de beelden is geïdentificeerd, zijn de beelden offline gehaald. De politie vraagt mensen die de beelden nog bezitten om deze niet verder te verspreiden, maar te verwijderen.