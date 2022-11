Politie zoekt getuigen gewelddadige beroving in Purmerend

Nadat de slachtoffers thuiskwamen van een familiebezoek, werden zij opgewacht door drie mannen die hun onder bedreiging van een vuurwapen wilden beroven van hun bezittingen. Hierbij zijn goederen buitgemaakt. Vervolgens ontstond een worsteling tussen de slachtoffers en de verdachten. Bij de worsteling is één slachtoffer lichtgewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke geholpen aan haar verwondingen en hoefde niet naar het ziekenhuis. Wanneer een huisgenoot van de slachtoffers naar buiten komt, besluiten de drie verdachten te vluchten in onbekende richting. De politie heeft onderzoek verricht, maar de verdachten zijn niet meer aangetroffen.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u rond 04:00 iets verdachts hebben gezien of op een andere manier weten wie bij de gewelddadige beroving betrokken is dan horen wij dat graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt uw beelden uploaden via dit tipformulier.

2022244966