Aanhouding na schieten op geparkeerde auto’s.

Het begon in augustus, maar ook in september en half november werd er geschoten op voertuigen. Bewoners maakten melding van gaatjes in hun auto en getuigen vertelden dat ze schoten hadden gehoord. Agenten onderzochten de zaak, praatten met getuigen en haalden camerabeelden op. Daaruit bleek dat de schoten moesten komen vanuit een woning in de buurt. Maandagavond is daar een verdachte aangehouden.

In zijn huis lagen nog meer spullen met weinig goeds in de zin: een doosje met een gasdrukpistool, munitie, een ploertendoder, pepperspray, een boksbeugel en twee messen.

Alles is in beslag genomen en de 37 - jarige Rotterdammer is aangehouden voor wapenbezit en het vernielen van de auto’s.