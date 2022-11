Mannen aangehouden in verband met aangetroffen explosief bij woning

Roosendaal/ Baarle-Nassau/ Breda - De politie heeft twee verdachten aangehouden in een zaak waarbij in april 2021 een explosief werd aangetroffen voor een woning aan de Stephanusdonk in Roosendaal. Eerder werden al twee andere verdachten in de zaak opgepakt.