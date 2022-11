Mogelijke drugsdealer opgepakt

Op maandag 21 november 20220 om 14.00 uur wil een surveillance-eenheid in Breda een auto controleren waar een bekende in rijdt. De man weet echter de controle te ontlopen. Uiteindelijk treffen ze de auto aan met de bestuurder, een 30-jarige inwoner van Breda, op de Baliƫndijk. Bij de controle word verder niets aangetroffen en de man mag zijn weg vervolgen. De agenten rijden weg maar worden iets verder aangesproken door een getuige.

Aanhouding

Deze zegt dat hij ziet dat er uit een zwarte auto drugs word gegooid. Dat blijkt de auto te zijn die ze zojuist hadden gecontroleerd. De agenten vinden 40 bolletjes drugs. De verdachte kan korte tijd later alsnog aangehouden worden. Bij zijn fouillering worden ook nog eens 4 bolletjes gevonden. Hij is aan het bureau ingesloten voor de nacht.

Hou uw buurt ook veilig

Bovengenoemde casus is een echte verdachte situatie. Het is goed dat de getuige de politie benaderd. Je moet er toch niet aan denken dat spelende kinderen de drugs hadden gevonden. Wilt u ook dat uw woonomgeving veilig blijft? Meld dan verdachte situaties zoals het mogelijk dealen van drugs. Dat kan via 0900-8844 maar ook anoniem via 0800-7000. Of via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier of via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/