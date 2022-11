Tankstation overvallen door gewapende man

Na de overval deed de politie onderzoek bij het tankstation. Ook werd uitgekeken naar de dader, deze werd niet meer aangetroffen. De recherche vraagt getuigen zich te melden. Heb je op maandag rond 19.50 uur iets verdachts gezien in de omgeving van het tankstation? Of weet u meer van de zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij altijd het zaaknummer 2022309623.