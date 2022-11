Zwaargewonde man aangetroffen; wie weet meer?

De recherche is een onderzoek gestart om duidelijk te krijgen wat er nu precies met de man is gebeurd. De man was zelf niet meer in staat om te verklaren wat er met hem gebeurd is. Een eerste onderzoek en de verwondingen aan zijn hoofd doen vermoeden dat de man slachtoffer is geworden van een mishandeling.

Wie weet meer?

We denken dat hij gisteren einde middag of vroege avond betrokken is geweest bij een mishandeling in de omgeving van de Bakkerstraat en de Kruisstraat. Het slachtoffer is een 54-jarige man van Italiaanse komaf, heeft kort zwart/ grijs haar, een stoppelbaardje en draagt een bril. Een oproep aan iedereen; heeft u iets gezien van een geweldsincident in de Bakkerstraat, de Kruisstraat of mogelijk zelfs het centrum van Eindhoven? Laat het ons dan weten! En help de recherche om het beeld rondom het slachtoffer helder te krijgen. Alle informatie is welkom via 0900-8844. Anoniem kan uiteraard ook, bel dan met 0800-7000 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.