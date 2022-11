Drie aanhoudingen na diefstal brandstof Boelenslaan

De diefstal gebeurde rond 03:00 uur. De diefstal staat op beeld en op basis hiervan heeft de politie kunnen achterhalen dat er bij de diefstal gebruik is gemaakt van een gehuurde aanhangwagen. Toen deze op maandagochtend 21 november weer retour werd gebracht bij de verhuurder kon er één persoon worden aangehouden.

Uit het eerste onderzoek bleek dat er mogelijk nog twee personen betrokken waren bij de diefstal. Ook deze twee personen zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Het gaat om een 30-jarige man uit de gemeente Noorderveld, een 30-jarige man uit Grijpskerk en een 24-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen. Het onderzoek zal verder worden vervolgd.

Help de politie bij het onderzoek

Hebt u meer informatie over deze dieseldiefstal in Boelenslaan die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Heeft u bijvoorbeeld camerabeelden waar een verdachte situatie op is te zien? Of heeft u iets verdachts gezien of gehoord rondom deze of eerdere brandstofdiefstallen in de omgeving? Geef dit dan aan ons door. Dit kan via het tipformulier, onderaan deze pagina. Ook camerabeelden kunt u uploaden in het tipformulier. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844.