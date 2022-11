Hoogbejaarde man slachtoffer van woningoverval

De twee verdachten deden zich voor als verwarmingsinstallateur en zijn door een babbeltruc bij de woning van het slachtoffer naar binnengekomen. Onder dwang werd een onbekend geldbedrag afgenomen, waarna de verdachten, twee blanke mannen tussen de 25 en 35 jaar oud, er vandoor gingen in een nog onbekende richting.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u rond 13.00 iets verdachts hebben gezien of op een andere manier weten wie bij de overval betrokken is dan horen wij dat graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000.

///

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven van uw geld, waardevolle spullen, sieraden, handtas of bankpas. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur, bellen op of spreken u aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn, van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of vragen u of hun kind bij u naar het toilet mag.