Ongeregeldheden Staphorst in Onder de Loep

Op zaterdag 19 november ontstond er in aanloop naar de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet ongeregeldheden waarbij enkele demonstranten en waarnemers ernstig werden belaagd. De politie en het OM vinden het belangrijk dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de ongeregeldheden en strafbare feiten zich moeten verantwoorden voor hun gedrag. Daarom wordt er in het programma Onder de Loep aandacht besteedt aan deze ongeregeldheden. Zo worden er onder andere beelden getoond waarin we mensen oproepen om zichzelf te melden.

Onder de loep wordt donderdag 24 november om 17.30 uur uitgezonden op TV Oost en wordt daarna ieder uur herhaald.

(2022523820 AC)