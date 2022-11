Politie zoekt getuigen brand woonboot

De politie kreeg rond 02.00 uur de melding dat er bij een woonboot een brand woedde. De bewoners hebben het vuur zelf geblust. De politie gaat uit van brandstichting en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Beelden? Deze kunnen verstuurd worden via www.politie.nl/upload. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.