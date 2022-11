Derde verdachte in onderzoek naar brand aangehouden

De brandstichting vond plaats in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 september. Rond 02.40 uur werd gemeld dat er meerdere auto’s in brand stonden. De brandweer ontruimde 35 woningen. De politie stelde een onderzoek in naar de oorzaak van de brand en hield donderdag 15 september al twee verdachten van 19 jaar uit Den Haag aan. Na verder onderzoek werd een derde verdachte aangehouden. De verdachte is dinsdag gehoord en zal donderdag bij de rechter-commissaris worden voorgeleid.