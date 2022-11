Vier mannen aangehouden na woninginbraak

Het slachtoffer treft de indringers in zijn slaapkamer aan, waarna de twee er vandoor gaan. De man belt direct de politie en gewaarschuwde agenten rijden meteen naar de woning toe. Daar geeft het slachtoffer een duidelijk signalement door. Niet lang daarna komen de agenten een voertuig tegen met daarin onder meer twee mannen die voldoen aan het signalement. Alle inzittenden worden aangehouden. Het gaat om mannen van 17, 29, 33 en 38 uit Roemenië. Zij worden op het bureau verhoord.

Getuigen

Heeft u iets gezien of andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Of heeft u beelden van de omgeving Oude Leedeweg waarop iets opvallends te zien is? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u beelden uploaden via onderstaand tipformulier.