Alcoholcontrole na evenement in Goes

Goes - Team Verkeer van politie Zeeland-West-Brabant hield in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 november 2022, in samenwerking met ruim 60 politiestudenten, hun praktijkbegeleiders en de provincie Zeeland, een grote verkeerscontrole uitgevoerd in Goes. Tijdens de controle besteedden de politiemensen vooral aandacht aan het rijden onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen. Alle voertuigen die vanaf de Zeelandhallen en de A58 kwamen werden aan de kant gezet en gecontroleerd.