U kunt wat doen tegen woninginbraken

Uit onderzoek blijkt dat woningen in dezelfde buurt de eerste weken na een woninginbraak een verhoogde kans lopen op een inbraak. Inbrekers zijn bekend in de wijk, kennen het soort huizen, het hang- en sluitwerk en de vluchtroutes in de omgeving.

Maak van uw huis geen etalage

Maak het inbrekers daarom niet te makkelijk. U kunt de kans op een inbraak verkleinen. Dat begint bij goed hang- en sluitwerk om uw deuren en ramen af te sluiten. Wist u bijvoorbeeld dat woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) tot 90% minder kans hebben op een geslaagde inbraak? Doe deuren en ramen op slot en laat sleutels niet in de deur zitten, ook al bent u maar even weg. Laat daarnaast geen waardevolle spullen zoals een laptop, smartphone en tablet in het zicht liggen, want gelegenheid maakt de dief.

112: óók bij verdachte situaties!

Wist u dat bijna 90% van de aanhoudingen door de politie op heterdaad een gevolg is van een melding van iemand uit de buurt? Daarom is het van belang om altijd verdachte situaties direct via 112 te melden bij de politie. U kent uw wijk als geen ander. Ziet u onbekenden in uw wijk die veel interesse lijken te hebben in woningen of voertuigen, bel dan direct 112.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt de politie helpen uw woning en uw buurt veiliger te maken:

· Zorg voor goede sloten en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk op www.politiekeurmerk.nl.

· Doe deuren en ramen op slot en laat de sleutel niet in het slot zitten, ook al bent u maar even weg.

· Doe net alsof u thuis bent, laat een lichtje aan of gebruik een tijdschakelaar als u er een tijdje niet bent.

· Ziet u iets verdachts, bel dan altijd 112.

· Meld u aan bij Burgernet via www.burgernet.nl. U kunt de politie dan helpen door, na een melding via Burgernet die op uw telefoon binnenkomt, uit te kijken naar een verdacht persoon in uw buurt.