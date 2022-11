Woninginbrekers op de vlucht door luid alarm

Poging woninginbraak in ‘s-Gravenmoer

In de nacht van zondag 20 op maandag 21 september 2022 is een woning aan de Waspikseweg in ’s-Gravenmoer het doelwit van ten minste twee maar misschien wel drie inbrekers. Rond 04.35 uur legt een camera vast dat een auto stopt bij het huis. Twee mannen klimmen over het hek. Een van hen schijnt met een zaklamp. Ze lopen wat heen en weer rondom het huis en gooien dan met een klinker aan de achterzijde een ruit van een schuifpui in. Hierdoor gaat het luide alarm af. De inbrekers schrikken hier kennelijk van want ze slaan direct op de vlucht.

Preventie tips

- Geef je woning een bewoonde indruk.

- Gebruik tijdschakelaars en bewegingssensoren.

- Sluit ramen en deuren en doe alles op slot.

- Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.

- Leg waardevolle spullen uit het zicht.

- Meer tips op: www.politiekeurmerk.nl

Bankpasfraude (spoofing) in Tilburg

Een 72-jarige Tilburgse krijgt op vrijdag 6 mei 2022 een nepbankmedewerker aan de lijn. De oplichter maakt haar wijs dat haar bankrekening gehackt is. Een collega van hem komt daarom de bankpas, mobiele telefoon en reader bij haar ophalen. Hij geeft haar een code waarmee ze kan controleren dat de persoon die de spullen bij haar ophaalt te vertrouwen is. Terwijl zij nog met de crimineel aan de telefoon is, belt een handlanger al aan. Hij noemt inderdaad de code waarna ze de gevraagde spullen meegeeft. Dezelfde dag wordt bij een geldautomaat twee keer een aanzienlijk geldbedrag, enkele duizenden euro’s, van haar rekening opgenomen. De cybercriminelen blijken ook nog haar daglimiet te hebben verhoogd. De pinner staat op beeld.

Uitzendingen

Maandagavond om 17.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot en met dinsdagmiddag.