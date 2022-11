Schietincident Van den Tempelstraat Schiedam

Toen agenten ter plaatse kwamen was een deel van de groep al weggegaan. Wel troffen zij hulzen aan. Later in de nacht werd in Vlaardingen een 27-jarige man aangehouden. Bij zijn aanhouding werd door de politie een waarschuwingsschot gelost. Naar zijn betrokkenheid wordt een onderzoek ingesteld.

Was u getuige van dit schietincident, heeft u beelden of informatie die ons mogelijk verder kan helpen in dit onderzoek? Aarzel dan niet en bel de politie: 0900-8844. Anoniem melden kan via: 0800-7000