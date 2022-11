Foto-expo politie gaat op tour

‘Hartslag van de straat’ is tot 25 november te zien op de Lange Voorhout in Den Haag. De expositie laat een dwarsdoorsnede van het politiewerk zien, niet enkel de politie in actie, benadrukt de fotograaf. ‘En het laat zien in wat voor een samenleving de politie opereert. Een zeer diverse en soms complexe samenleving.’ De tentoonstelling gaat vanaf 2023 op tour langs andere steden.