Grote integrale verkeerscontrole tegen ondermijning

Dit is een stockfoto

De politie werkte bij deze controle samen met de gemeente Utrecht, Douane en de Belastingdienst. Alle organisaties controleerden op zaken waar zij bevoegdheden voor hebben en vulden elkaar zo aan. Bij deze controle werd ook gebruik gemaakt van een ANPR camera. ANPR is een methode om gefotografeerde kentekens op automatische wijze te vergelijken met kentekens in bestanden bestanden van politie of Belastingdienst. Deze kentekens hebben onze speciale interesse omdat we bijvoorbeeld het vermoeden hebben dat de gebruiker van de auto actief is in het criminele circuit of dat het voertuig een verborgen ruimte heeft. Ook kan het zo zijn dat er nog een rekening open staat in de vorm van boetes. Na een zogenaamde ANPR hit bij het passeren van de camera wordt het betreffende voertuig gecontroleerd.

Diverse aanhoudingen

Tijdens deze integrale actie zijn er meerdere aanhoudingen verricht. Zo had een verdachte verdovende middelen in zijn bezit, zijn er twee mensen aangehouden voor rijden onder invloed en bleek er iemand nog 10 dagen cel open te hebben staan. Ook werd er een aanhouding verricht voor het beledigen van de controlerende agenten. Tijdens deze actie zijn er door de politie drie voertuigen in beslag genomen. Een auto en een scooter worden daarbij ondervonden aan een technisch onderzoek. Het derde voertuig werd bestuurd door iemand die voor de derde keer is betrapt voor rijden zonder rijbewijs. Hij moest zijn auto ook achterlaten bij de controle.

Overige opbrengsten

Naast deze inbeslagnames en aanhoudingen werden er door agenten ook meer dan 100 bekeuringen uitgedeeld voor verschillende feiten. De Belastingdienst heeft ter plekke ongeveer 13.000 euro aan belastingschuld geïnd. Ook zijn er vijf auto`s in beslag genomen waarvan er drie ter plaatse zijn afgetakeld. Door de gemeente is er daarnaast uitkeringsfraude geconstateerd. De betrokkene was aan het werk terwijl hij een uitkering heeft.

Wat is ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. Vaak heeft dat met drugshandel te maken. Criminelen misbruiken burgers, ondernemers, diensten, instellingen en bedrijven voor hun eigen gewin en belang. Ondermijning tast de rechtstaat aan en brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar. Burgers en ondernemers komen (soms onder dwang) in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Daarnaast kunnen bewoners in hun wijk worden geconfronteerd met intimidatie, geweld, maar ook risico’s op brand door hennepkwekerijen, drugslabs en milieuvervuiling door drugsdumpingen. Politie, gemeente en OM treden samen met partners stevig tegen deze criminaliteit op.

Meld, want ieder vermoeden telt!

Wie zich bewust is van zijn omgeving kan mogelijke signalen van criminaliteit opmerken. Bijvoorbeeld alleen op vreemde uren activiteit bij een bepaald pand in de wijk of op het industrieterrein. Of iemand in de straat die allerlei luxe goederen heeft, terwijl die persoon geen vaste baan heeft.

Hebt u een vermoeden dat er iets niet klopt in uw wijk of straat? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Meldt u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Uw melding kan de start zijn van een onderzoek, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak wordt opgelost.