Vrouw omgekomen bij verkeersongeval

Woensdagmiddag rond 12.30 uur werden hulpdiensten gealarmeerd over een ongeval op de kruising van de Provincialeweg met de Iepenstraat in Krommenie. Bij het verkeersongeval was een voetganger en een vrachtwagen betrokken. De voetganger, een 75-jarige vrouw uit Krommenie, is op de plek van het ongeval overleden aan haar verwondingen.

Wat de oorzaak is van het ongeluk wordt onderzocht door de verkeersongevallenanalyse van de politie. In het onderzoek heeft de politie al met meerdere getuigen gesproken. De Provincialeweg en de Iepenstraat waren woensdagmiddag afgezet vanwege het ongeluk.

2022245890