Wie zag de zwaargewonde man in Eindhoven of Duitsland? Getuigen en camerabeelden gezocht

De recherche startte een onderzoek, omdat er een vermoeden was dat de 54-jarige man op maandag 21 november 2022 het slachtoffer is geworden van een mishandeling. De politie tast in het duister over de locatie waar de mishandeling heeft plaatsgevonden. Hij is zelf niet in staat om een verklaring af te leggen, vandaar dat we uw hulp inroepen.

Iets meer bekend

In de voorbije dagen zijn rechercheurs al meer te weten gekomen over de omgeving waar de man zich vermoedelijk heeft opgehouden. Het lijkt erop dat de man omstreeks 14.00 uur die maandagmiddag met de trein op station Eindhoven is gearriveerd. Daarna hield hij zich vermoedelijk op in de buurt van het station en in de wijk Oud Woensel, bezocht nog een locatie aan de Hemelrijken en tegen de avond arriveerde hij in de Bakkerstraat. Als de man zijn verwondingen opliep voordat hij in Eindhoven was, dan kan het bijna niet anders dan dat dit is opgevallen bij mensen die hem in Eindhoven hebben gezien.



Getuigen en beelden gezocht

Daarom doen we een oproep: hebt u de gewonde 54-jarige man van Italiaanse afkomst op maandag 21 november, tussen 14.00 en 18.00 uur, gezien of gesproken in of rondom het centraal station in Eindhoven, of in de wijk Oud Woensel, of bent u mogelijk zelfs in het bezit van camerabeelden waar deze man op te zien is? Dan wordt u verzocht uw informatie te delen met de politie. Opgevallen zou moeten zijn dat de man in de Italiaanse taal spreekt en slechts gebrekkig Engels. Hij droeg die dag een blauwe spijkerbroek en een donkere jas met een capuchon.

Informatie doorgeven kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844). Als u zaaknummer 2022-255629 doorgeeft bij uw contact, dan is snel bekend met welke rechercheur uw informatie kan worden gedeeld