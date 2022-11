Getuigenoproep: politie zoekt verdachte van steekincident

Het slachtoffer zou zijn gestoken door een man in de leeftijd van 20-30 jaar met een petje en gekleed in onder meer een trainingsbroek. De verdachte is weggelopen in de richting van de Burg. van Eijkstraat. De politie is een onderzoek gestart naar de aanleiding en toedracht en is op zoek naar de verdachte. Zij heeft hiervoor een Burgernetbericht verstuurd. Voor haar onderzoek is zij op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de zaak.