Oplichter aangehouden voor geldwisseltruc in kledingwinkels

Zijn modus operandi bleek als volgt. De verdachte komt met een grote hoeveelheid dure kledingstukken aan de kassa. Het bedrag varieert tussen de 400-700 euro. De verdachte wilt contant betalen met 50 eurobiljetten. Voor de neus van de kassière telt hij de biljetten zorgvuldig. Laten we zeggen 10 biljetten van 50 euro. Hierna geeft hij de biljetten over aan de kassière. Zij telt de biljetten nogmaals en wil het dan in de kassalade leggen. De verdachte grijpt echter in en wilt de biljetten nog een keer tellen, omdat hij zeker wilt zijn dat hij niet teveel heeft betaald. De kassière geeft het stapeltje weer terug. Hier begint de truc.

De truc

Terwijl de verdachte weer de biljetten telt, haalt hij ondertussen van onderuit de stapel twee tot vier biljetten weg door ze om te vouwen en deze in zijn handpalm te verstoppen. Hierna geeft hij de biljetten terug, maar stopt de weggenomen biljetten snel weg in zijn broekzak. De kassière heeft nu tot drie keer toe gezien dat er 10 biljetten waren en gelooft daarmee dat het om 500 euro gaat, dus zij stopt het geld terug in de lade. Ze heeft echter maar 350 euro terug gekregen. De verdachte loopt vervolgens weg met kleding van 500 euro, terwijl hij er 350 euro voor heeft betaald. Hierna keert hij na een uurtje terug en zegt dat hij zich heeft vergist en de kleding wil routeneren. Hij krijgt vervolgens de 500 euro terug en maakt daarmee 150 winst.

Actief in verschillende landen

Volgens de beveiliger had de verdachte bij een grote winkelketen in Rotterdam toegeslagen. De verdachte was volgens de beveiliger een bekende en had in verschillende winkels toegeslagen door heel Europa: Engeland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Spanje. De Landelijke Eenheid (Dienst infrastrucuur afdeling NoordWest) deed onderzoek naar de naam van de verdachte en ontdekte dat hij onlangs was gecontroleerd met een Frans voertuig. Toen onderzoek werd verricht naar de locatie van het voertuig vonden de collega’s afgelopen vrijdag het voertuig in Alkmaar bij het winkelcentrum.

Speld in een hooiberg

Collega’s in burger gingen in het winkelcentrum op zoek naar de verdachte. Hoewel het onmogelijk leek om hem tussen het winkelend publiek te vinden, werd de verdachte toch aangetroffen. Tijdens het heimelijk volgen zagen de collega’s dat de verdachte tot twee keer toe bij winkelketens succesvol de geldwisseltruc uitvoerde. Tijd voor de aanhouding. Eenmaal bij het politiebureau, herkende een arrestantenverzorger de verdachte. Hij had hem eerder die dag bij een andere winkel gezien. Toen de collega’s onderzoek deden bij deze winkel, troffen zij nog twee gedupeerden aan waar de truc bij gelukt was. De verdachte moet zich binnenkort verantwoorden bij de rechter voor vijf misdrijven.