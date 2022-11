Getuigen gezocht van beroving in Maarn

De twee 13-jarige jongens reden rond 20:15 uur na hun voetbaltraining in Maarn over de Buurtsteeg in de richting van Maarsbergen toen er plotseling twee jongens achter een boom vandaan kwamen die begonnen te schreeuwen. Een van de jongens droeg een blauwe jas en was ongeveer 1.60 meter.

Even later kwamen er twee jongens naast de slachtoffers fietsen. Mogelijk waren dit dezelfde jongens of hoorden ze bij de jongens, die eerder schreeuwend achter de boom vandaan kwamen. De jongens zeiden dat als ze hun spullen niet gaven ze zouden schieten. De slachtoffers hebben geen wapens gezien. De slachtoffers gaven hierop hun spullen af. Vervolgens werd een van de slachtoffers gedwongen op zijn knieën te gaan zitten. Hij kreeg direct een klap.

Signalementen

De eerste jongen is klein, ongeveer 1.30 meter en heeft bruin, krullerig, kort haar. Hij heeft een tenger postuur en een lichtgetinte huis. De jongen droeg een zwarte hoody en een zwarte joggingbroek. De tweede verdachte is blond, slank en heeft een lichte huid. Hij droeg een t-shirt, blauwe jeans en een vest of jack.

Iets gezien?

De politie is op zoek naar getuigen van dit nare incident. Heeft u iets gezien van deze beroving? Of misschien weet iemand wel wie deze jongens zijn? Laat het ons dan weten. Dat kan via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook kunt u gebruikmaken van het onderstaande tipformulier.