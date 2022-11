Drugslab aangetroffen na brand Westknollendam

Na de brand werden in het pand restanten van een drugslab aangetroffen, inclusief gevaarlijke stoffen. Zeer waarschijnlijk is er in het drugsproductieproces iets misgegaan, waardoor de brand ontstond. De recherche doet onderzoek naar de zaak.



Gevaar voor de omgeving

Drugslabs vormen een bedreiging voor de omgeving. Er is sprake van brand- en explosiegevaar en de aanwezige chemische stoffen zijn schadelijk voor mens en milieu. Heeft u een vermoeden van een drugslab bij u in de buurt? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Op die manier draagt u bij aan een veilige leefomgeving. Wilt u weten hoe u een drugslab kunt herkennen? Kijk dan op www.nhdrugsalert.nl



Integrale drugsaanpak Zaanstad

De gemeente Zaanstad, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en Douane werken intensief samen om drugscriminaliteit in Zaanstad tegen te gaan. Deze samenwerking wordt ondersteund door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC NH). Door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen, kan criminaliteit effectiever worden bestreden, wordt ondermijning tegengegaan en de maatschappij weerbaarder gemaakt. Samen willen de partners voorkomen dat inwoners van Zaanstad betrokken raken bij ondermijning en zo slachtoffer worden van overlast, dwang, dreiging en geweld. De inwoners zijn bij het signaleren en melden van ondermijnende criminaliteit onmisbaar.