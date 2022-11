Mooie actieweek Centrum-Noord; zichtbaar zijn en samenwerken

Geslaagde actieweek

Al met al is het een zeer geslaagde actieweek geweest waarbij verschillende politiemensen van verschillende (specialistische) afdelingen nauw met elkaar hebben samengewerkt. Ook de samenwerking met de diverse partners is zeer goed verlopen. Maar vooral het zichtbaar zijn in de verschillende buurten waar bewoners zich onveilig voelen en dit bij de politie kenbaar maken, is de grootste opbrengst. Door opvolging te geven aan deze meldingen, hoopt de politie het veiligheidsgevoel te verhogen en het vertrouwen te laten toenemen.

Doe daarom altijd melding bij de politie als u iets niet vertrouwd, iets verdachts ziet of zich onveilig voelt. Dit kan via 0900-8844, online of via uw wijkagent.