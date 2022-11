Politie treft ruim 32.000 illegale sigaretten aan in woning

De twee supermarkten zijn tegelijkertijd met de woning gecontroleerd door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). In één van de twee supermarkten werd door de Douane drie kilo shishatabak aangetroffen en in beslag genomen. Hierover was geen accijns betaald. In de woning werden naast de sigaretten ook twee personen aangetroffen die men ook tijdens HEIT-controles in diverse ondernemingen in het verleden is tegengekomen.

Wat is het HEIT?

Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, Politie, Belastingdienst, Douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV, drie omgevingsdiensten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het team werkt binnen de eenheid Den Haag samen om malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutiebranche aan te pakken. Het HEIT is niet bevoegd om een woning te betreden. Voor de controle van vandaag was het doel om zowel de mogelijke verkooppunten als de opslaglocatie te controleren. Om alle locaties tegelijkertijd te kunnen controleren, hebben het HEIT en de basisteams van de politie vandaag hun handen ineen geslagen in de aanpak tegen ondermijning.

Illegale sigaretten

Illegale sigaretten kunnen onder andere reguliere sigaretten zijn uit een ander land, waar de prijs vaak een stuk lager ligt. Hierover worden geen accijnzen betaald. Het komt ook geregeld voor dat er aanzienlijk meer schadelijke stoffen in de sigaretten zitten dan hier in Nederland wettelijk is toegestaan. In alle gevallen geldt dat illegale sigaretten veel goedkoper zijn dan legale sigaretten. Dit ondermijnt het ontmoedigingsbeleid dat in Nederland wordt gevoerd.

Wilt u ook iets melden?

Meldingen voor het HEIT kunnen worden doorgegeven via 14070 of bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.