Ontploffing bij woning, politie zoekt getuigen

Omstreeks 02.05 uur werden de bewoonster van een woning aan de Patrimoniumstraat wakker van een enorme knal. Al snel bleek dat onbekende(n) een zwaar explosief bij de woning tot ontploffing hadden gebracht. De ravage die daarbij stond was fors en mede daardoor kon de bewoonster (55) niet meer in de woning verblijven. Zij werd elders ondergebracht.

Help de politie in het onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. Uit de 1e bevindingen is het aannemelijk dat de ontploffing is veroorzaakt door zwaar (illegaal) vuurwerk. Nader onderzoek moet dat verder uitwijzen. De politie is op zoek naar getuigen van het incident en hoopt dat bewoners die beschikken over een deurbelcamera die beelden willen bekijken en bij verdacht gedrag dat met de politie willen delen. Informatie is welkom. Tips kunnen worden doorgebeld via 0900-8844.