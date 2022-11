Drie personen aangehouden na ongeregeldheden met vuurwerk

Rond 19:30 uur verzamelden zich meerdere groepjes op de Lange Nieuwstraat. Daar werden vernielingen gepleegd en werd zwaar vuurwerk afgestoken. Toen de aanwezige BOA’s een aantal personen wilden controleren, werd er zwaar vuurwerk naar hen gegooid. De politie en de Koninklijke Marechaussee kwamen ter plaatse en hielden een 19-jarige en een 13-jarige IJmuidenaar aan voor het in bezit hebben van illegaal zwaar vuurwerk. Ook werden in de buurt meerdere nitraten gevonden die mogelijk wel waren aangestoken maar niet waren afgegaan. De omgeving werd afgezet om deze veilig te kunnen verwijderen. De situatie bleef echter onrustig door de rondhangende groepen en er werd een aantal keren vuurwerk gegooid in de richting van de hulpverleners. Daarop heeft de politie in samenwerking met de marechaussee op linie de groepen uit elkaar gedreven en de situatie gedeëscaleerd. Hierbij werd nog een 37-jarige man uit IJmuiden aangehouden nadat deze niet voldeed aan de vorderingen van de politie. Alle aangehouden personen zijn inmiddels weer heengezonden, maar de 37-jarige man en de 13-jarige jongen blijven verdachten.



Door het zware vuurwerk dat naar de handhavers werd gegooid, liep één van hen letsel op en werd later onwel. Hij werd ter plaatse door het ambulancepersoneel behandeld.



Geweld tegen hulpverleners

Het gooien van (zwaar) vuurwerk naar hulpverleners is een ernstige zaak en levensgevaarlijk. De politie tolereert geen geweld, ook niet tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over geweld tegen politie en hulpverleners.



De politie zet het onderzoek naar het incident voort.



2022247996 / 2022247809