Kinderen gewond na eenzijdig ongeval, vrouw aangehouden

Na het ongeval namen agenten een blaastest bij de vrouw af. Deze wees uit dat ze mogelijk onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Ze is aangehouden, haar rijbewijs is ingevorderd en ze is meegenomen naar het politiebureau. Een arts nam daar bloed bij de vrouw af voor verder onderzoek. Er zal ook onderzocht worden of ze onder invloed van drugs verkeerde.

Kinderen

De kinderen zijn afkomstig van verschillende adressen en tussen de 2 en 7 jaar oud. Ze wonen allemaal in Hulst. Het gaat om drie jongens en twee meisjes. Ze zijn allemaal overgebracht naar het ziekenhuis. De toestand van de gewonde kinderen is onbekend. De vrouw is na bloedafname en verhoor in vrijheid gesteld. Twee van de vijf kinderen zijn haar kinderen.