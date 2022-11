Man aangehouden na steekincident in woning

De politie kreeg op vrijdagavond 25 november rond 21.05 uur de melding van een verdachte situatie bij een woning. Toen agenten daar aankwamen troffen ze een gewonde man aan. In eerste instantie was het onduidelijk wat er gebeurd was. Na eerste onderzoek leek het erop dat de Vlissinger neergestoken zou zijn.

Slachtoffer en verdachte waren mogelijk te gast in een woning aan de Hogeweg. Er zou een conflict zijn ontstaan waarbij de verdachte het slachtoffer gestoken zou hebben. De verdachte werd buiten de woning aangehouden, hij bleek ook gewond te zijn. Hij is door politieagenten overgebracht naar de huisartsenpost en daar aan zijn verwondingen behandeld. Vervolgens is de man meegenomen naar het politiebureau en ingesloten. Het slachtoffer moest voor behandeling aan zijn verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.