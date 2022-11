Vier aanhoudingen bij drugsactie Heilig Hartplein

Op 13 oktober hield de politie ook al een actie op en rond het plein. Ook toen waren er meerdere aanhoudingen. Vrijdagmiddag 25 november hield de politie opnieuw een actie. Daarbij werd ook de Ondersteuningsgroep ingezet. In een woning boven een aantal winkels hielden agenten drie mannen aan voor het overtreden van de opiumwet. In het pand werden meerdere zakken met hennep gevonden. Op straat werd ook een verdachte aangehouden. Ook hij wordt er van verdacht de opiumwet te hebben overtreden. De vier verdachten (51-56 jaar en allen afkomstig uit Roosendaal) zijn overgebracht naar het politiebureau. De verdachten zijn in de loop van de avond in vrijheid gesteld.

Sluiten woning

De politie zal een bestuurlijke rapportage opstellen over de aangetroffen drugs in de woning. De burgemeester kan daarop besluiten het pand tijdelijk te sluiten. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Politie en gemeente zijn in Roosendaal actief bezig drugshandel te verstoren. Heeft u tips? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.