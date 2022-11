Gewonde man met schotwond op Baarlandhof

Rotterdam - Een paar minuten voor 02.00 uur, in de nacht van vrijdag op zaterdag, werd een man met een schotwond aangetroffen op straat aan de Baarlandhof. Zijn verwonding was ernstig, maar niet levensbedreigend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat en waar dit zich precies heeft afgespeeld. Iedereen die meer informatie heeft, wordt gevraagd dit te delen.