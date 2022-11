Man gewond bij steekincident Abcoudestraat Rotterdam

Getuigen verklaren dat aan het steekincident een ruzie tussen twee personen voorafging. Na het steken wist het slachtoffer nog naar de Mijnsheerenlaan te lopen, daar werden zijn verwondingen hem teveel. Na een eerste behandeling ter plaatse is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een getuige trof naast het slachtoffer ook een mes aan, dat waarschijnlijk van hem was. De getuige heeft het mes aan de agenten gegeven, waarna het inbeslag is genomen.

Er is direct een onderzoek naar de verdachte gestart, waaronder in een woning waar hij mogelijk het portiek was ingevlucht. Het leverde nog geen aanhouding op.

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar meer getuigen die iets hebben gezien van het steekincident of de vlucht van de verdachte. Deel je informatie en beelden via de onderstaande mogelijkheden.