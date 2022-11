Wie heeft gezien wie vuurwerk op balkon gooide?

Alblasserdam - Vrijdagnacht rond 23.30 uur lag een bewoonster aan de Blokweerweg al in bed toen er een enorme dreun klonk. Op het balkon direct naast haar kamer was vermoedelijk een stuk vuurwerk ontploft waardoor de slaapkamerramen kapot sloegen. Voor het onderzoek zijn we op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of is opgevallen.