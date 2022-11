Getuigen gezocht na explosie Stieltjesplein Rotterdam Zuid

Bewoners van het Stieltjesplein werden vanmorgen vroeg opgeschrikt door een harde knal. Een portiek bleek het doelwit van een explosie en raakte zwaar beschadigd. Ook raakte een aantal auto’s beschadigd. Gelukkig raakte niemand gewond en hoefden bewoners ook hun woningen niet uit.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Forensische Opsporing deden onderzoek, waarschijnlijk werd de explosie veroorzaakt door vuurwerk.

Iets gehoord of gezien?

De politie doet onderzoek naar de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord die nacht of misschien al eerder wat u opviel? De politie komt graag met u in contact via onderstaande opties.