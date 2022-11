Getuigen gezocht van schietincident Volmarijnstraat

Rond 05.00 uur krijgt de politie een melding van het horen van knallen op de Volmarijnstraat. Er blijkt te zijn geschoten op een restaurant. Er worden meerdere inslagen aangetroffen en ook liggen meerdere hulzen op straat. Gelukkig raakte er niemand gewond. De Forensische Opsporing doet onderzoek.

Getuigen gezocht

Heeft u in de nacht van 26 op 27 november iets gehoord of gezien wat de politie kan helpen in het onderzoek? Dan horen we graag van u via onderstaande knoppen. Ook wanneer u bezit over camerabeelden via bijvoorbeeld uw deurbel of auto, komt de politie graag met u in contact.