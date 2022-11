Wie overvielen snackbar Oostzeedijk-Beneden in Rotterdam?

Rotterdam - Om 21.54 uur overvielen twee mannen een snackbar op de Oostzeedijk-Beneden. Zij dreigden met een mes en gingen er met een geldbedrag vandoor. Niemand raakte gewond. Na de overval vluchtten de twee via de Lambertusstraat en stapten daar in een auto. We kunnen getuigen van de overval en de vlucht van de verdachten goed gebruiken.