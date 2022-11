Arrestatie verricht in onderzoek naar steekincident Emmeloord

Het slachtoffer is op zondagnacht 18 september aanwezig in een uitgaansgelegenheid aan de Korte Achterzijde als er rond 05.00 uur een ruzie ontstaat. Bij die ruzie is het slachtoffer, een 29-jarige man uit Creil meerdere malen gestoken. Daarbij loopt hij verwondingen op aan zijn lichaam. Ook is de man daarbij vermoedelijk op zijn gezicht geslagen.

Aanhouding

De politie is direct een onderzoek gestart naar de mogelijke dader(s). Maandag 21 november is een 24-jarige man in Emmeloord aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging doodslag. Hij zit op dit moment nog in hechtenis. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Getuigen gezocht

Uit gesprekken met getuigen blijkt dat er tijdens het incident meer omstanders aanwezig waren dan de mensen die wij tot nu toe hebben gesproken. De politie komt daarom graag alsnog met mensen in contact die op zondagnacht 18 september rond 05.00 uur aanwezig waren aan de Korte Zijde of in de directe omgeving. Heeft u iets gezien of gehoord, heeft u relevante camerabeelden? Of heeft u andere informatie wat van belang kan zijn voor het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of anoniem 0800-7000 of vul onderstaand formulier in.