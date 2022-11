971 boetes voor afleiding in het verkeer tijdens extra controles

Het aantal verkeersongevallen binnen de politie-eenheid Noord-Holland is hoog. De eerste tien maanden van dit jaar vielen er al 1401 ziekenhuisgewonden en 58 dodelijke slachtoffers. Omdat afleiding in de auto een belangrijke oorzaak is van verkeersongevallen, werd hier een week lang extra op gecontroleerd.



971 boetes voor afleiding

Naast inzet van reguliere (burger)surveillance, groepscontroles en de monocam, maakte Team Verkeer gebruik van een touringcar. Vanuit de bus kon goed worden bekeken of vrachtwagenchauffeurs en automobilisten een mobiele telefoon gebruikten. Collega’s reden in de buurt om de heterdaadgevallen meteen van de weg te halen.



In totaal werden 971 boetes uitgeschreven voor afleiding en 175 voor overige verkeersovertredingen.