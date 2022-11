Man bedreigd na straatroof in Den Helder

Aan de Brakkeveldweg in Den Helder had het slachtoffer een afspraak met een man om een telefoon te verkopen. Nadat de man het toestel had bekeken, rende hij vervolgens weg met de telefoon richting de Violenstraat. Toen het slachtoffer achter de verdachte aanrende stond een andere man op de uitkijk. Ook deze man rende weg. De achtervolging werd vervolgd in de Violenstraat toen één van de mannen het slachtoffer bedreigde om te stoppen met de achtervolging. Het slachtoffer gaf hier gehoor aan en belde vervolgens de politie. Na een zoekslag zijn de verdachten niet meer aangetroffen.

Van de verdachten is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1:

Donkere huidskleur

Ongeveer 16 jaar

1,70 tot 1,75 meter lang

Normaal postuur

Zwart trainingspak

Sprak Nederlands

Verdachte 2:

Donkere huidskleur

Geheel in zwart gekleed

Droeg een capuchon

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u tussen 17.00 uur en 17.35 uur iets verdachts hebben gezien aan de Brakkeveldweg en de Violenstraat in Den Helder, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via onderstaande tipformulier.

2022249289