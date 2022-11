67-jarige vrouw gewond geraakt bij woningoverval

Rond 03.45 uur werd het slachtoffer door twee mannen geheel in het zwart gekleed overvallen. Zij hadden een wapen bij zich en doorzochten de woning van het slachtoffer. De verdachten hebben geweld gebruikt en zijn uiteindelijk met een onbekende buit de woning uit gevlucht. Het slachtoffer is gewond geraakt aan haar hoofd en is heel erg ontdaan van de overval. Zij gaat vandaag aangifte doen bij de recherche. Forensische Opsporing heeft onderzoek verricht in de woning en sporen veiliggesteld.

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden van de omgeving? Laat het ons weten via onderstaande telefoonnummers of via het tipformulier op www.politie.nl/politielint