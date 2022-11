Getuigen gezocht van steekincident Amsterdam Oost

Agenten rijden omstreeks 19.30 uur over de C. van Eesterenlaan wanneer zij door een persoon welke mishandeld zou zijn, worden aangesproken. Kort daarvoor zou er een incident zijn geweest waarbij het neergestoken slachtoffer twee minderjarigen zou hebben aangesproken op hun gedrag. Vervolgens zouden er twee voertuigen met daarin meerdere personen verhaal zijn komen halen. Tijdens de ontstane ruzie werd de Amsterdammer neergestoken en werden twee andere personen door de verdachten mishandeld. Eén van de verdachten zou een vrouw zijn met een donkergetinte huidskleur en een opvallende blonde vlecht. Na het incident zouden de verdachten weer zijn weggereden.

De recherche is op zoek naar getuigen die meer weten over het steekincident. Ook wil zij graag weten wat de aanleiding is geweest van de ruzie en de mishandeling. Heeft u meer informatie die het onderzoeksteam kan helpen? Dan horen zij dat graag. Beeldmateriaal van bijv. dashcambeelden zijn welkom. Deze kunt u uploaden via het tipformulier op www.politie.nl/politielint