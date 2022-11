Meer dan 140 aanhoudingen tijdens actie tegen mobiel banditisme

Trivium XVII

Tijdens de drie actiedagen van Trivium XVII werkten achttien Europese landen samen om een vuist te maken tegen mobiel banditisme. In totaal hebben honderden politieagenten zich bezig gehouden met tientallen verschillende interventies, verspreid over heel Europa, die waren gericht op observaties, inbeslagnemingen en informatie-uitwisselingen. In totaal zijn er tijdens Trivium in heel Europa meer dan 48000 personen gecontroleerd, waarvan veel op basis van indicaties van mobiel banditisme en bij grenscontroles. Als gevolg van deze controles zijn er minimaal 59 voertuigen inbeslaggenomen, minimaal 148 verdachten aangehouden en zijn er tevens veel andere goederen inbeslaggenomen, waaronder wapens, geld en verdovende middelen. In Nederland zijn tijdens deze actie meer dan 25 verdachten aangehouden voor verschillende strafbare feiten. Dit was onder andere voor zakkenrollen, winkeldiefstal, bagagediefstal en rijden in een gestolen auto.

Tijdens Trivium is er een unieke mogelijkheid voor landen om internationaal real-time informatie onderling uit te wisselen. Naast Nederland namen ook Albanië, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden deel aan Trivium XVII.