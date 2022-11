Inbreker aangehouden op heterdaad in Halfweg

Rond 03.10 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke inbraak in een horecagelegenheid. De politie is direct naar de locatie gegaan en trof de verdachte binnen aan. Met behulp van onder andere een politiehond werd de verdachte aangehouden en afgevoerd naar het politiebureau. Hier is de verdachte ingesloten voor nader onderzoek.

2022250172