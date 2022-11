Zware mishandeling Albert Cuypstraat, slachtoffer met meerdere botbreuken

Omstreeks 01.40 uur komen agenten ter plaatse voor de McDonald's aan de Albert Cuypstraat. Op het asfalt treffen ze een bewusteloos slachtoffer met verwondingen aan. Medewerkers van de ambulance hebben hem meegenomen naar het ziekenhuis. Van de drie verdachten is één ter plaatse aangehouden door de politiemedewerkers. De andere twee verdachten zijn gevlucht en vooralsnog niet aangehouden.

De 17-jarige verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem in bewaring heeft gesteld en de voorlopige hechtenis meteen onder voorwaarden heeft geschorst. De recherche wil ondanks de aanhouding graag weten wat er die nacht is gebeurd. Daarnaast is zij op zoek naar beeldmateriaal van bijvoorbeeld dashcam of ringmydoor. Ook heeft zij het vermoeden dat er beeldmateriaal met de mobiele telefoon is gemaakt van het incident. Heeft u informatie wat het onderzoek kan helpen? Dan spreekt de recherche u graag. Neem alstublieft contact met ons op via de onderstaande mogelijkheden. Via het tipformulier kunt u beeldmateriaal uploaden.

Proces-verbaalnummer 2022253954