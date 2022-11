Aanhoudingen en doorzoekingen in Limburg

Driebergen-Rijsenburg - De politie heeft op dinsdag 29 november vijf mannen in de leeftijd van 30 tot 48 jaar aangehouden in Roermond, Swalmen, Hoensbroek, Eygelshoven en Maastricht. Na de aanhoudingen werden verscheidene woningen en garageboxen doorzocht en zijn onder meer verdovende middelen, vuurwapens, contant geld en voertuigen in beslag genomen.